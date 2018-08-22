Sağlık Bakanı Koca: Ülkemize Saldırıları, Daha Güçlü Hale Gelmemiz İçin Fırsat Görüyorum

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin son zamanlarda saldırılara maruz kaldığını belirterek, "Ülkemize karşı yapılan saldırıları hep birlikte görüyor ve yaşıyoruz. Bu durumu, hep birlikte kenetlenip daha güçlü hale gelmemiz için bir fırsat olarak görüyorum. İdrak etmekte olduğumuz Kurban Bayramı'nın bugünlerde daha çok ihtiyaç duyduğumuz milli birlik ruhunun pekişmesine vesile olmasını diliyorum" dedi.

Bir dizi ziyaret için Van'a gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk olarak AK Parti Van İl Başkanlığı tarafından Van Devlet Tiyatrosu salonunda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Bakan Koca, Van'da 16 Ağustos'ta AK Parti 6'ncı Büyük Kongresi'ne giden kadın kolları üyelerini taşıyan otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 5 kişiye Allah'tan rahmet diledi. Türkiye'ye yönelik saldırılara değinen Bakan Koca, "Ülkemize karşı yapılan saldırıları hep birlikte görüyor ve yaşıyoruz. Bu durumu, hep birlikte kenetlenip daha güçlü hale gelmemiz için bir fırsat olarak görüyorum. İdrak etmekte olduğumuz Kurban Bayramı'nın bugünlerde daha çok ihtiyaç duyduğumuz milli birlik ruhunun pekişmesine vesile olmasını diliyorum. Bugünlerde maruz kaldığımız ekonomik saldırıları hep birlikte müşahede ediyoruz. Bu durumu bir fırsata çevirerek israftan kaçınıp, kendi üretimimiz yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, hükümetin hayata geçirdiği 'Sağlıkta Dönüşüm' reformunu daha ileri noktalara taşıyacaklarını da ifade ederek, şöyle konuştu:

"Tıbbi cihaz, ilaç ve aşı konusunda dışa bağımlılığımızı azaltacak projelerimizi hayata geçirmekte kararlıyız. Geçmiş dönemlerdeki AK Parti hükümetlerinin gerçekleştirdiği 'Sağlıkta Dönüşüm' reformunu daha iyi noktalara taşımak istiyoruz. Hekim ve hasta güvenliğini sağlamak öncelikli hedefimiz olacaktır. Türkiye genelinde 7 bölgede kurulacak olan fizik tedavi ve rehabilitasyon, yüksek güvenirlikli adli psikiyatri hastane komplekslerinden biri, toplam 450 yatak kapasiteli olarak Van ilimizde projelendirilmiştir. Üniversite, eğitim ve araştırma ile devlet hastaneleri arasında önümüzdeki dönemde daha fazla işbirliği gerçekleştirmek istiyoruz. Özellikle tıbbi hizmetler açısından mükemmeliyet merkezleri oluşturarak, Van ilimizi kaliteli hizmetin sunulduğu, bölgenin bir sağlık üssü yapmak istiyoruz."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha sonra Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas ile sağlık heyetinin olduğu grupla basına kapalı toplantı gerçekleştirdi, ardından hastaları ziyaret ederek kentten ayrıldı. - Van