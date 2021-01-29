Sağlık Bakanı Koca, ülkede mutasyonlu virüs belirlenenlerin sayısının 128'e yükseldiğini açıkladı Açıklaması
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Sağlık Bakanı Koca, ülkede mutasyonlu virüs belirlenenlerin sayısının 128'e yükseldiğini açıkladı Açıklaması

29.01.2021 20:57 | Son Güncelleme: 29.01.2021 21:00
Sağlık Bakanı Koca, ülkede mutasyonlu virüs belirlenenlerin sayısının 128'e yükseldiğini açıkladı Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse ilişkin, "Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128'e yükselmiştir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse ilişkin, "Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128'e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü." bilgisini paylaştı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, mutasyon tehdidine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Bakan Koca, "Avrupa'daki vaka artışlarının arkasındaki etmenlerden biri, virüsün mutasyonlu varyantı. Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128'e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü." bilgisini verdi.

Virüsün mutasyona uğramış olmasının şimdilik aşı çalışmalarını etkilemediğini kaydeden Koca, "Ancak yeni mutasyonlar aşı çalışmalarını da zorlayabilir. En büyük silahımız halen maske ve mesafe kuralına uymak. Vaka sayılarını kontrol etmek elimizde. Kontrol elimizdeyken kıymetini bilerek temkinli hareket etmeli ve kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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