Sağlık Bakanı Koca: Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı"
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Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Güncel

Sağlık Bakanı Koca: Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın twitter hesabından yayınlanan görüntüsü ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüs hastalarının tedavi tablosunda yeni gelişme var. Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı.

12.04.2020 02:06 | Son Güncelleme: 12.04.2020 02:06
Sağlık Bakanı Koca: Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın twitter hesabından yayınlanan görüntüsü ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüs hastalarının tedavi tablosunda yeni gelişme var. Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı." dedi.

Sağlık Bakanı Koca: Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı'

Kaynak: AA

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