Sağlık Bakanı Koca: Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın twitter hesabından yayınlanan görüntüsü ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüs hastalarının tedavi tablosunda yeni gelişme var. Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın twitter hesabından yayınlanan görüntüsü ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüs hastalarının tedavi tablosunda yeni gelişme var. Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı." dedi. Kaynak: AA