Sağlık Bakanı Koca: Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın twitter hesabından yayınlanan görüntüsü ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüs hastalarının tedavi tablosunda yeni gelişme var. Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı.
12.04.2020 02:06 | Son Güncelleme: 12.04.2020 02:06
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın twitter hesabından yayınlanan görüntüsü ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüs hastalarının tedavi tablosunda yeni gelişme var. Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı." dedi.
Kaynak: AA