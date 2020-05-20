Sağlık Bakanı Koca: "(Türkiye'nin Kovid-19 tedavi algoritması) Önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde,...
Sağlık Bakanı Koca: "(Türkiye'nin Kovid-19 tedavi algoritması) Önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde, birçok ülkenin 100, 200, 300'lü vakalarla açıkladığı çalışmaları biz binlerle ifade edilen çalışmalar olarak sunacağız."
20.05.2020 17:56 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:56
Sağlık Bakanı Koca: "(Türkiye'nin Kovid-19 tedavi algoritması) Önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde, birçok ülkenin 100, 200, 300'lü vakalarla açıkladığı çalışmaları biz binlerle ifade edilen çalışmalar olarak sunacağız."
Kaynak: AA