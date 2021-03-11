Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin Kovid-19'la 1 yıllık mücadele sürecini değerlendirdi: (2)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı programı tamamlandığında daha önce de belirttiğim gibi vaka sayısı örneğin 5'se 1'e inmiş, buna yaklaşmış olacak, ağır hasta sözünü çok az duyacağız." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı programı tamamlandığında daha önce de belirttiğim gibi vaka sayısı örneğin 5'se 1'e inmiş, buna yaklaşmış olacak, ağır hasta sözünü çok az duyacağız." dedi.

Koca, Sağlık Bakanlığı Yerleşkesi'nde, 11 Mart 2020'de Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespitinden sonraki 1 yıllık sürece dair değerlendirmelerde bulundu.

Vatandaşların huzuruna çıkarak 17 Mart 2020'de ilk vefat haberini verdiğini hatırlatan Koca, kaybettikleri hastanın 89 yaşında kronik rahatsızlıkları olan bir eczacı olduğunu söyledi.

O tarihten bu yana Kovid-19 sebebiyle vefat edenlerin sayısının 30 bine, toplam vaka sayısının 3 milyona yaklaştığını dile getiren Koca, "Bu bir yılın diğer bazı günlerini de anmak istiyorum. Artık biraz soluklanabildiysek, bunu biraz da hatırlatacağım günlerde atılan adımlara borçluyuz." dedi.

Türkiye Koronavirüs Bilim Kurulu'nun Dünya Sağlık Örgütü'nün hastalığı bir "pandemi" olarak ilan etmesinden çok önce 22 Ocak'ta kurulduğunu anımsatan Koca, kurulun salgınla ilgili ilk rehberi 24 Ocak'ta hazır hale getirdiğini ve bunun takdire şayan bir olay olduğunu ifade etti.

Bakan Koca, Türkiye'nin 4 Şubat'ta kendi ürettiği yerli tanı kitinin dağıtımına başladığını, Kovid-19 testi yapılabilecek laboratuvar sayısının 47'den 461'e yükseltildiğini söyledi.

"Kendimize övünme payı çıkarmıyoruz"

Türkiye'nin kendi solunum cihazını üreterek hem kendi hastanelerine hem de ihtiyaç duyan ülkelere ulaştırdığını dile getiren Koca, 10 Mart'tan itibaren vatandaşlara maske dağıtıldığını, filyasyon ve izolasyon ekiplerinin sahaya indiğini belirtti.

Bakan Koca, "Filyasyon denilen yaygın taramaya hemen başvurmasaydık Türkiye'nin koronavirüs tablosu daha ağır bir tablo olacaktı. Nitekim filyasyonu uygulamayan, sağlık hizmetlerini ekonomik yük olarak gören nüfusu yaşlı ülkelerde büyükanneler ve büyükbabalardan geriye fotoğrafları kaldı. Kendimize övünme payı çıkarmıyoruz ama ister istemez dünyanın kayıpları için de üzülüyoruz." diye konuştu.

"Değerli sağlık çalışanlarımız, size layık sözleri bulmak isterdim ama bu gerçekten zor." ifadesini kullanan Bakan Koca, "Hayatları kurtardınız, hayatınızı riske attınız. Bu toplum sizi terli önlükler içinde gösteren fotoğrafları asla unutmayacak. Sizin sayenizde bir kez daha biliyoruz ki insan sağlığına hizmet eden meslekler, iyiliğin ve diğer insani vasıfların en çok görüldüğü mesleklerdir. Sizlere şükran duyuyoruz. Yükünüz, yorgunluğunuz kısmen azaldı ama bugün de güvencemiz yine sizlersiniz. Milletimin huzurunda, milletim adına size bir kez daha minnettar olduğumuzu ifade ediyorum." dedi.

"Aşı programı muntazam bir şekilde yürüyor"

Şu an azalmış olan kısıtlamaların kaçınılmaz olduğunu belirten Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kentlerden köylere insanımız bu kısıtları mecburiyetten öte bir mesuliyet olarak gördü. Yaşlılarımıza, gençlerimize, her birinize tüm kalbimle teşekkür ediyorum. İlk vakadan tam bir yıl sonra bugün 2021'in 11 Mart'ında size yeni bir çağrıda bulunmak istiyorum, karamsarlığı, belirsizlik ve bıkkınlık duygularını üstümüzden tümüyle atalım. Bütün ruhumuzla, geleceğe ilişkin planlarımızla hayata, yarınlarımıza bağlanalım. Bunu yapmak için güçlü bir nedenimiz var, 13 Ocak'ta başlayan aşı programı muntazam bir şekilde yürüyor. Aşı programı tamamlandığında daha önce de belirttiğim gibi vaka sayısı örneğin 5'se 1'e inmiş, buna yaklaşmış olacak, ağır hasta sözünü çok az duyacağız. Bu tablonun sosyal hayatı nasıl değiştireceğini, 83 milyona nasıl yansıyacağını söylemeye bile gerek yok."

Bakan Koca, 1 Mart'tan itibaren kontrollü normalleşme dönemine geçildiğini anımsatarak, 81 ilin durumunu 4 ayrı renkle gösteren bir risk haritası bulunduğunu söyledi.

Bu haritadaki mavi rengin düşük risk düzeyini temsil ettiğine, sarı rengin ise orta düzeyde risk anlamına geldiğine işaret eden Koca, "42 ilimiz bu iki grupta, 39 ilimizse yüksek veya çok yüksek risk grubunda. Risk haritasında turuncu ve kırmızıyla gösterilen iller, bütün ülkeye karşı da sorumlular. Başarmak zor değil, mavi iller buna örnektir." dedi.

Koca, bir yılda salgın hastalıkların sağlığı tehdit etmekle kalmadığını, hürriyete göz dikerek onu elden aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kovid-19 hürriyetlerimize kısıt koydu, bizi bir hayat tarzına mecbur kıldı. Normal hayata biraz daha yaklaşmamız salgını daha çok geriletmemize bağlı. Gevşeklik gösterir, mevzi kaybedersek aşının kontrolü ele almasını sağlayamaz, üzücü günler yaşarız. Bu ihtimal yüksek değil, umursanmayacak kadar düşük de değil. Tablonun ne kadar hızlı değiştiğini önceki aylardan biliyoruz. Yorulmuş olduğunuzu, 'bu salgın bir bitse' dediğinizi biliyorum. Bu duygu ortak olduğu ölçüde güçlü bir duygu. Kovid-19, bilimin karşısında hızlı bir yenilgi alıyor diyebildiğimize göre sıra duygularımızı onarmaya geliyor. İnanmalıyız ki umut kadar büyük bir güç yok. Bilmeliyiz ki yolu kısaltan iyimserliktir."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan