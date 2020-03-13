Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasının, ilk tanı konan hastanın takibe...
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasının, ilk tanı konan hastanın takibe alınan çevresinden olduğunu bildirdi.
13.03.2020 08:38 | Son Güncelleme: 13.03.2020 08:38
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasının, ilk tanı konan hastanın takibe alınan çevresinden olduğunu bildirdi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA