Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de ilk koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edildi
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Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de ilk koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bir kişiye koronavirüs teşhisi konduğunu duyurdu: "Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir.

11.03.2020 21:24 | Son Güncelleme: 11.03.2020 21:24

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bir kişiye koronavirüs teşhisi konduğunu duyurdu: "Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler gözetim altındadır."View on euronews

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Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de ilk koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edildi
Kaynak: Euronews.com

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Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de ilk koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edildi

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