Sağlık Bakanı Koca, Türk Kızılayın 152. kuruluş yılını kutladı
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Sağlık Bakanı Koca, Türk Kızılayın 152. kuruluş yılını kutladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk Kızılayın 152'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Sağlık Bakanı Koca, Türk Kızılayın 152. kuruluş yılını kutladı
11.06.2020 21:47 | Son Güncelleme: 11.06.2020 21:53

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk Kızılayın 152'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türk Kızılayın 11 Haziran 1868'de kurulduğunu ve ilk kurucularının dönemin idealist hekimleri arasından çıktığını belirtti.

Koca, "Hilali, nerede bir insan acısı, yardım çağrısı varsa orada yeniden doğan Türk Kızılay, 152 yıldır iyilik için hep genç kaldı. Yeni yaşı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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