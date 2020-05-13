Sağlık Bakanı Koca: "(Turizmde Kovid-19 tedbirleri) Hangi hastanelerin işletmelerle yakın irtibatta...
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Sağlık Bakanı Koca: "(Turizmde Kovid-19 tedbirleri) Hangi hastanelerin işletmelerle yakın irtibatta...

Sağlık Bakanı Koca: "(Turizmde Kovid-19 tedbirleri) Hangi hastanelerin işletmelerle yakın irtibatta olması gerektiği dahil olmak üzere bütün hazırlıklarımızı yaptık, bayram sonrası kontrollü şekilde devreye alma gayreti içinde olacağız."

Sağlık Bakanı Koca:
13.05.2020 18:24 | Son Güncelleme: 13.05.2020 18:24

Sağlık Bakanı Koca: "(Turizmde Kovid-19 tedbirleri) Hangi hastanelerin işletmelerle yakın irtibatta olması gerektiği dahil olmak üzere bütün hazırlıklarımızı yaptık, bayram sonrası kontrollü şekilde devreye alma gayreti içinde olacağız."

Kaynak: AA

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