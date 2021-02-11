Sağlık Bakanı Koca, tüm vatandaşlar Kovid-19 aşısı olana kadar çalışacaklarını vurguladı
11.02.2021 00:57 | Son Güncelleme: 11.02.2021 01:00
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bütün vatandaşlar yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanana kadar çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bütün vatandaşlar yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanana kadar çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
Koca, Twitter hesabından, Ankara Şehir Hastanesinde yaptırdığı ikinci doz aşının ardından Sağlık Bakanlığınca cep telefonuna yollanan SMS'lerin ekran görüntüsünü paylaşarak, "Aşağıdaki mesaj tüm vatandaşlarımıza gelene kadar çalışacağız." ifadesini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul