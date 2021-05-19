Sağlık Bakanı Koca: "Tüm düşmanların artık bitti dediği zamanda bir milletin yeniden diriliş günüdür bugün"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Mayıs'ın tüm düşmanların bitti dediği anda bir milletin diriliş günü olduğunu belirterek, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Mayıs'ın tüm düşmanların bitti dediği anda bir milletin diriliş günü olduğunu belirterek, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm düşmanların artık bitti dediği zamanda bir milletin yeniden diriliş günüdür bugün. Vatan nedir, vatan müdafaası nedir, tüm dünyaya gösterilen gündür bugün. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı