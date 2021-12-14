Sağlık Bakanı Koca, tıp fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tıp fakültesi öğrencileriyle eğitim süreçleri, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), sağlıkta şiddet gibi konuları görüştüklerini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tıp fakültesi öğrencileriyle 3 saat süren bir toplantıda bir araya geldik. Eğitim süreçlerini, geleceğe bakışlarını, Tıpta Uzmanlık Sınavını, sağlıkta şiddet başta olmak üzere sorunlarımızı ele aldık. Dönüştürüp, hayallerimizin hizmetine sunacağımız çok şey var." ifadelerini kullandı.

AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri

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