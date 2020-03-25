Sağlık Bakanı Koca: "Testi ancak hekim uygun görürse yaptırır olabilmeliyiz."
Sağlık Bakanı Koca: "Testi ancak hekim uygun görürse yaptırır olabilmeliyiz.
25.03.2020 19:46 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:46
Sağlık Bakanı Koca: "Testi ancak hekim uygun görürse yaptırır olabilmeliyiz."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA