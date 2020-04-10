Sağlık Bakanı Koca: "Test sayısının arttığı bu dönemde vaka sayısının artışı doğal. Biz bu dönemde...
Sağlık Bakanı Koca: "Test sayısının arttığı bu dönemde vaka sayısının artışı doğal. Biz bu dönemde hastaneye yatış, yoğun bakıma yatış ve entübe edilen hasta sayısının stabil döneme girdiğini, artış hızının yavaşladığını söyleyebiliriz."
10.04.2020 20:02 | Son Güncelleme: 10.04.2020 20:02
Sağlık Bakanı Koca: "Test sayısının arttığı bu dönemde vaka sayısının artışı doğal. Biz bu dönemde hastaneye yatış, yoğun bakıma yatış ve entübe edilen hasta sayısının stabil döneme girdiğini, artış hızının yavaşladığını söyleyebiliriz." - ANKARA
Kaynak: İHA