Sağlık Bakanı Koca: "Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir." Sağlık Bakanı Koca: "Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir.

Sağlık Bakanı Koca: "Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir." Kaynak: AA