Sağlık Bakanı Koca: "Tek tek hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor.

Sağlık Bakanı Koca: "Tek tek hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Herkesin kendi OHAL'ini ilan etmesi gerekiyor. Devletin ilan etmesi gerekmiyor." - ANKARA

Kaynak: İHA