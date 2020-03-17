Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz. Virüsle...
Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz. Virüsle temas ihtimallerini sıfırlamak zorundayız."
17.03.2020 17:52 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:52
Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz. Virüsle temas ihtimallerini sıfırlamak zorundayız."
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA