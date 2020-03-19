Sağlık Bakanı Koca, TBMM'yi bilgilendiriyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de Genel Kurul'a koronavirüs ile ilgili bilgilendirmede bulunuyor.
19.03.2020 14:29 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:35
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de Genel Kurul'a koronavirüs ile ilgili bilgilendirmede bulunuyor.
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Kaynak: Dunya.com