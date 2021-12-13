Sağlık Bakanı Koca, taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere KPSS puanına göre merkezi yerleştirme ile 20 bin sözleşmeli personel alım sürecinin... - Haberler
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Sağlık Bakanı Koca, taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere KPSS puanına göre merkezi yerleştirme ile 20 bin sözleşmeli personel alım sürecinin...

Sağlık Bakanı Koca, taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere KPSS puanına göre merkezi yerleştirme ile 20 bin sözleşmeli personel alım sürecinin...
AA / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Koca, taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere KPSS puanına göre merkezi yerleştirme ile 20 bin sözleşmeli personel alım sürecinin başlatıldığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere KPSS puanına göre merkezi yerleştirme ile 20 bin sözleşmeli personel alım sürecinin başlatıldığını açıkladı.

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AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri

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