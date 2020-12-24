Sağlık Bakanı Koca: "Sürü bağışıklığını uygulamaya çalışan İsveç'te 789, en çok vaka ve vefa sayılarına ulaşan ABD'de 984, virüste mutasyon görülen...
24.12.2020 20:52 | Son Güncelleme: 24.12.2020 20:58
- Sağlık Bakanı Koca: "Sürü bağışıklığını uygulamaya çalışan İsveç'te 789, en çok vaka ve vefa sayılarına ulaşan ABD'de 984, virüste mutasyon görülen İngiltere'de 994 vefat görüldü.
- Sağlık Bakanı Koca: "Sürü bağışıklığını uygulamaya çalışan İsveç'te 789, en çok vaka ve vefa sayılarına ulaşan ABD'de 984, virüste mutasyon görülen İngiltere'de 994 vefat görüldü. Türkiye'de ise milyon nüfus başına vefat sayımız 216'ya ulaştı."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ERDOĞAN