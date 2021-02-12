Sağlık Bakanı Koca: "Şu ana kadar aşısı yapılan yurttaşlarımızın sayısı 3,5 milyonun üzerinde"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar 3,5 milyonun üzerinde vatandaşa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldığını bildirdi.