Sağlık Bakanı Koca: "Şu ana kadar aşısı yapılan yurttaşlarımızın sayısı 3,5 milyonun üzerinde"
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Sağlık Bakanı Koca: "Şu ana kadar aşısı yapılan yurttaşlarımızın sayısı 3,5 milyonun üzerinde"

12.02.2021 16:25 | Son Güncelleme: 12.02.2021 16:28
Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar 3,5 milyonun üzerinde vatandaşa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar 3,5 milyonun üzerinde vatandaşa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldığını bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu ana kadar aşısı yapılan yurttaşlarımızın sayısı 3,5 milyonun üzerinde. Bugün 65 yaş üstü büyüklerimiz de kolları sıvadı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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