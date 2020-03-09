Sağlık Bakanı Koca: "Şu an tespit edilmiş bir vakamız yok"
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fahrettin koca, Avrupa, İran

Sağlık Bakanı Koca: "Şu an tespit edilmiş bir vakamız yok"

Sağlık Bakanı Koca: "Şu an tespit edilmiş bir vakamız yok" "Çin'den gelenlere izin vermedik" "Avrupa maalesef hiçbir tedbir almadı" "İran ile sınırlarımızı kapatmasaydık ortalama haftalık 50 bin kişi gelecekti.

09.03.2020 17:37 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:42
Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "Şu an tespit edilmiş bir vakamız yok"

"Çin'den gelenlere izin vermedik"

"Avrupa maalesef hiçbir tedbir almadı"

"İran ile sınırlarımızı kapatmasaydık ortalama haftalık 50 bin kişi gelecekti. Şu an Türkiye'nin birçok noktasında salgını görür olacaktık"

Sağlık Bakanı Koca: 'Şu an tespit edilmiş bir vakamız yok'

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Sağlık Bakanı Koca: "Şu an tespit edilmiş bir vakamız yok"

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