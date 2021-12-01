Sağlık Bakanı Koca: "Şu an için yeni tedbirler alınmasını gerektiren bir durum yok." - Haberler
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Sağlık Bakanı Koca: "Şu an için yeni tedbirler alınmasını gerektiren bir durum yok."

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "Şu an için yeni tedbirler alınmasını gerektiren bir durum yok.", "Yeni varyantın virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı anlaşılmıştır.

Sağlık Bakanı Koca: "Şu an için yeni tedbirler alınmasını gerektiren bir durum yok."

, "Yeni varyantın virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı anlaşılmıştır. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır. Ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur."

Bakan Koca: "Mevcut aşıların sürelerine riayet edilerek kullanılması yeni varyanta karşı da etkili olabilecektir. Mevcut durum değerlendirildiğinde aşıların etkisini kısıtlayan bir durum öne çıkmamaktadır. Vatandaşlarımızın aşılarını tamamlaması son derece önemlidir."

(İHA)

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