Sağlık Bakanı Koca: "Sosyal medyada yer alan, açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki...
Sağlık Bakanı Koca: "Sosyal medyada yer alan, açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.
30.03.2020 02:06 | Son Güncelleme: 30.03.2020 02:06
Sağlık Bakanı Koca: "Sosyal medyada yer alan, açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır."
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Kaynak: AA