Sağlık Bakanı Koca: "Son dönmede sağlık çalışanlarının özlük haklarında önemli adımlar atıldı"

- Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu

Sağlık çalışanlarıyla iftar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi

İftara katılan sağlık çalışanlarından detaylar

Dua edilmesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda sağlık çalışanları ile iftarda bir araya geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, katılımcılara hitaben bir konuşma yaptı.

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Kaynak: AA