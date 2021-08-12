Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
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Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 31 Temmuz-6 Ağustos'ta her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 31 Temmuz-6 Ağustos'ta her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Koca, Twitter hesabından, il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

Son bir haftada vaka sayısının en çok Rize, Batman, Diyarbakır, Artvin ve Bingöl'de arttığını bildiren Koca, "En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları düşecek. Aşınızı vakit kaybetmeden olun." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritada yer alan verilere göre 31 Temmuz-6 Ağustos'ta her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 182,21, Ankara'da 184,58, İzmir'de 65,85 oldu.

Bakanlığın 24-30 Temmuz verilerine göre 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 168,82, Ankara'da 165,20, İzmir'de 43,30'du.

Siirt, her 100 bin kişide 974,40 vaka ile ilk sırada yer aldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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