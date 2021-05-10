Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
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Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen Kovid-19 güncel vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen Kovid-19 güncel vaka sayılarını açıkladı.

Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, 1-7 Mayıs'ta il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 359,99, Ankara'da 247,68, İzmir'de 161,92 oldu.

Haftalık verilere göre, İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak, Erzurum 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller arasında yer aldı. Bu kapsamda, 100 bin kişideki vaka sayısı Kastamonu'da 340,08, Tekirdağ'da 318,48, Zonguldak'ta 309,37, Erzurum'da 303,58 oldu.

Haftalık verilere göre Şırnak, Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Van 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller olarak sıralandı. Vaka sayısı her 100 bin kişide, Şırnak'ta 36,08, Adana'da 61,41, Mardin'de 62,36, Şanlıurfa'da 66,89, Van'da 71,95 olarak kayıtlara geçti.

İllerin 1-7 Mayıs haftasındaki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları, en yüksekten en aza doğru şöyle sıralandı:

"İstanbul (359,99), Kastamonu (340,08), Tekirdağ (318,48), Zonguldak (309,37), Erzurum (303,58), Kocaeli (297,76), Kırklareli (287,23), Bolu (282,72), Kütahya (273,46), Rize (270,94), Erzincan (270,02), Bayburt (264,92), Ağrı (264,27), Kayseri (261,00), Ordu (260,97), Bilecik (259,24), Ardahan (255,82), Nevşehir (254,79), Ankara (247,68), Eskişehir (245,83), Kırıkkale (243,99), Giresun (236,90), Sivas (234,00), Çanakkale (233,59), Konya (228,09), Kars (227,78), Tokat (224,13), Düzce (222,66), Karabük (222,48), Bartın (219,62), Çorum (218,25), Amasya (216,70), Karaman (216,54), Afyonkarahisar (212,64), Isparta (211,44), Bursa (207,97), Malatya (205,05), Edirne (204,53), Yozgat (204,25), Niğde (203,83), Balıkesir (200,20), Trabzon (198,55), Sakarya (197,67), Yalova (197,07), Çankırı (196,44), Kırşehir (189,27), Samsun (189,00), Gümüşhane (187,01), Burdur (170,73), Sinop (167,24), Aksaray (163,12), İzmir (161,92), Denizli (155,92), Iğdır (153,99), Elazığ (145,76), Manisa (145,25), Artvin (141,00), Gaziantep (134,83), Muğla (132,90), Kilis (132,36), Bitlis (132,20), Uşak (132,09), Antalya (131,38), Tunceli (123,44), Bingöl (122,09), Aydın (102,23), Muş (95,11), Adıyaman (94,55), Kahramanmaraş (91,68), Batman (91,25), Hakkari (89,84), Diyarbakır (86,97), Mersin (84,71), Osmaniye (79,12), Siirt (78,23), Hatay (72,20), Van (71,95), Şanlıurfa (66,89), Mardin (62,36), Adana (61,41), Şırnak (36,08)"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

Haftalık verilere göre İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak ve Erzurum 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
Haftalık verilere göre İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak ve Erzurum 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
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