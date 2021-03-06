Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
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Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

06.03.2021 17:47 | Son Güncelleme: 06.03.2021 17:50
Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 27 Şubat-5 Mart'ta her 100 bin kişiye düşen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 27 Şubat-5 Mart'ta her 100 bin kişiye düşen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayılarını açıkladı.

Koca, Twitter hesabından, illere göre 27 Şubat-5 Mart'a ait her 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayılarının bulunduğu haritayı paylaşarak, "Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli. Bu hafta ne kadar tedbirli olursak şehirlerimizin rengi ona uygun olarak şekillenecek. Mevcut avantajlarımızı kaybetmemek için daha dikkatli ve temkinli hareket etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca'nın paylaştığı haritadaki verilere göre, Samsun her 100 bin kişiye 348,36 Kovid-19 vakası ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu. Bu şehri 314,15 ile Sinop, 282,14 ile Giresun, 280,27 ile Ordu ve 226,14 ile Trabzon izledi.

Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 111,57, Ankara'da 54,83, İzmir'de 66,47 oldu.

Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az vaka sayısının olduğu iller sırasıyla 5,35 ile Hakkari, 5,76 ile Şırnak, 8,87 ile Batman, 10,83 ile Uşak ve 10,88 ile Mardin oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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