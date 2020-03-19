Son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla ilgili son verileri paylaştı. Bakan Koca, son 24 saatte yapılan 1981 testten 168'inin pozitif çıktığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla ilgili son verileri paylaştı. Koca, virüsten ölenlerin sayısının 4'e yükseldiğini belirterek, "Son 24 saatte yapılan 1981 testten 168'i pozitif çıktı" dedi. Kaynak: AA