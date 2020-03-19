Son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla ilgili son verileri paylaştı. Bakan Koca, son 24 saatte yapılan 1981 testten 168'inin pozitif çıktığını açıkladı.
19.03.2020 23:58 | Son Güncelleme: 20.03.2020 00:16
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla ilgili son verileri paylaştı. Koca, virüsten ölenlerin sayısının 4'e yükseldiğini belirterek, "Son 24 saatte yapılan 1981 testten 168'i pozitif çıktı" dedi.
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Kaynak: AA