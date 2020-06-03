Sağlık Bakanı Koca: "Son 24 saatte korona virüsten 24 kişi hayatını kaybetti" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 24 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 609 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 24 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 609 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada, son 24 saatte 24 kişi korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının ise 4 bin 609'e yükseldiğini belirtti. Bugün toplam 52 bin 305 test yapılırken, 867 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı ise 166 bin 422 oldu. Bugünkü 931 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 130 bin 852'e yükseldi. Bakan Koca, toplam entübe hasta sayısının 261, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 612 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter paylaşımında, "1 ay önce bugün bin 424 olan yoğun bakım hasta sayımız yüzde 57 oranında, 766 olan entübe hasta sayımız yüzde 66, günlük vaka sayımızsa yüzde 48 oranında azaldı. 52 bini aşkın testin sonucuna göre, bugün yeni vaka sayımız 867. Tedbirlerle bu düşüşü daha da hızlandıralım" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA