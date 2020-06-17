Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam... Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 861 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 861 olduğunu açıkladı. Bugün 52 bin 901 test yapılırken, bin 429 yeni vaka tanısı konuldu, bin 261 kişi ise iyileşti. - AMASYA

Kaynak: İHA