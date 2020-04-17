Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 126 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam... Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 126 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının bin 769 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 126 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının bin 769 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 40 bin 270 test yapılırken, 4 bin 353 yeni vaka tanısı konuldu, bin 542 kişi iyileşti. - ANKARA

Kaynak: İHA