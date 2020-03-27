Sağlık Bakanı Koca: "Son 24 saatte 7 bin 533 test yapıldı.
27.03.2020 20:11 | Son Güncelleme: 27.03.2020 20:12
Sağlık Bakanı Koca: "Son 24 saatte 7 bin 533 test yapıldı. 47 bin 823 test, 2 bin 69 pozitif tespit ettik. 5 bin 698 oldu. Kaybettiğimiz 17 kişi ile toplam 92'yi buldu. Hastanelerde tedavisi devam eden 344 kişi yoğun bakımdadır. Bunların 241 tanesi entübe durumdadır. 42 hastamız iyileşerek taburcu edilmiştir"
ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonra açıklamalarda bulundu.
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Kaynak: İHA