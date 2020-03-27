Sağlık Bakanı Koca: "Son 24 saatte 7 bin 533 test yapıldı.

Sağlık Bakanı Koca: "Son 24 saatte 7 bin 533 test yapıldı. 47 bin 823 test, 2 bin 69 pozitif tespit ettik. 5 bin 698 oldu. Kaybettiğimiz 17 kişi ile toplam 92'yi buldu. Hastanelerde tedavisi devam eden 344 kişi yoğun bakımdadır. Bunların 241 tanesi entübe durumdadır. 42 hastamız iyileşerek taburcu edilmiştir"

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonra açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA