Sağlık Bakanı Koca: "Son 24 saatte 3 bin 672 test sonuçlandı.
23.03.2020 23:32 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:32
Sağlık Bakanı Koca: "Son 24 saatte 3 bin 672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. Gençlere uyarımız var. Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar." - ANKARA
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Kaynak: İHA