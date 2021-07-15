Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte 1 milyon 34 bin 135 doz aşı yapıldığını duyurdu
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Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte 1 milyon 34 bin 135 doz aşı yapıldığını duyurdu

Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte 1 milyon 34 bin 135 doz aşı yapıldığını duyurdu
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte 1 milyon 34 bin 135 doz aşı yapıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte 1 milyon 34 bin 135 doz aşı yapıldığını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter'daki paylaşımında, "Saat 24.00'a kadar 1 milyon 34 bin 135 doz aşı daha yapıldı. Milyon dozlar, milyon dozlara eklendikçe hayat hepimiz için daha da iyi olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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