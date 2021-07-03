Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte 1 milyon 171 bin 305 doz aşı yapıldığını duyurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte 1 milyon 171 bin 305 doz aşı yapıldığını duyurdu

Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte 1 milyon 171 bin 305 doz aşı yapıldığını duyurdu
Anadolu Ajansı / Ömer Olcay - Haberler | Politika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte 1 milyon 171 bin 305 doz aşı yapıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte 1 milyon 171 bin 305 doz aşı yapıldığını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter'daki paylaşımında, "Saat 24'e kadar 1 milyon 171 bin 305 doz aşı uygulandı. Sağlıklı, endişesiz günlere bir gün daha yaklaştık!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

İletişim Başkanı Altun'dan konuşmasına sansür koyan YouTube'a tepki: Bu riyakarlıktır
İletişim Başkanı Altun'dan konuşmasına sansür koyan YouTube'a tepki: Bu riyakarlıktır

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Ece Çeşmioğlu Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Burak Elmas Şenol Güneş Emre Kocadağ Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte 1 milyon 171 bin 305 doz aşı yapıldığını duyurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 00:56:06. #1.14#

title