Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte 1 milyon 171 bin 305 doz aşı yapıldığını duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte 1 milyon 171 bin 305 doz aşı yapıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte 1 milyon 171 bin 305 doz aşı yapıldığını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter'daki paylaşımında, "Saat 24'e kadar 1 milyon 171 bin 305 doz aşı uygulandı. Sağlıklı, endişesiz günlere bir gün daha yaklaştık!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay