Bakan Koca:  24 saat içinde toplam 597 bin 647 doz aşı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Koca:  24 saat içinde toplam 597 bin 647 doz aşı yapıldı

Bakan Koca:  24 saat içinde toplam 597 bin 647 doz aşı yapıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Son 24 saat içinde toplam 597 bin 647 doz aşı yapıldı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Son 24 saat içinde toplam 597 bin 647 doz aşı yapıldı." dedi. 

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 23.59. Son 24 saat içinde toplam 597 bin 647 doz aşı yapıldı. Bu vakte kadar çalışan arkadaşlarımıza, aşı randevusunu aksatmayan vatandaşlarımıza binlerce teşekkür. Aşı, fedakarlık, planlama: Hepsi var, sorun yok." ifadelerini kullandı.

 

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca, kargo çalışanları ve kuryelerin yarından itibaren aşılanacağını açıkladı
Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca, kargo çalışanları ve kuryelerin yarından itibaren aşılanacağını açıkladı
Son Dakika! Bakan Koca: Kargo çalışanları ile kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz, artık iyice hızlandık
Son Dakika! Bakan Koca: Kargo çalışanları ile kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz, artık iyice hızlandık
'Süper kahraman' misyonunu anlatmaya çalıştı, pirzolaya doyamayan vatandaşın yanıtı kırdı geçirdi
"Süper kahraman" misyonunu anlatmaya çalıştı, pirzolaya doyamayan vatandaşın yanıtı kırdı geçirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Bülent Turan Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Enis Arıkan Fatma Turgut Burcu Biricik
Spor Diego Ergin Ataman Merih Demiral Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Koca:  24 saat içinde toplam 597 bin 647 doz aşı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 01:09:14. #1.15#

title