Bakan Koca: Cumartasi toplam 449 bin 684 aşı yapıldı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "12 Haziran Cumartesi toplam 449 bin 684 aşı yapıldı" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "12 Haziran Cumartesi toplam 449 bin 684 aşı yapıldı" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "12 Haziran Cumartesi toplam 449 bin 684 aşı yapıldı. Aşı yaptırmak üzere randevu alanların yüzde 99,485'i gelip aşılarını yaptırdı. Normal hayata bir adım daha yaklaştık. Sağ olun" ifadelerini ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı