Sağlık Bakanı Koca: "Son 10 günde yapılan aşı sayısı 8 milyon dozu geçti"
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Sağlık Bakanı Koca: "Son 10 günde yapılan aşı sayısı 8 milyon dozu geçti"

Sağlık Bakanı Koca: 'Son 10 günde yapılan aşı sayısı 8 milyon dozu geçti'
Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 10 günde yapılan aşı sayısının 8 milyonu geçtiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 10 günde yapılan aşı sayısının 8 milyonu geçtiğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Son 10 günde yapılan aşı sayısı 8 milyon dozu geçti. İlk doz aşısını son 10 gün içinde yaptıranların, yani aşı olmaya karar verip randevu alanların sayısı 4 milyon 330 bini geçti. Hızlı hareket etmek hepimize güç verir, zaman kaybetmek riske karşı korunmasız düşürür, hem sizi hem çevrenizde aşı olmayan diğer kişileri."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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