Sağlık Bakanı Koca: "(Solunum cihazı) Yerli cihazın seri üretimine başlıyoruz."
Sağlık Bakanı Koca: "(Solunum cihazı) Yerli cihazın seri üretimine başlıyoruz.
23.03.2020 19:36 | Son Güncelleme: 23.03.2020 19:36
Sağlık Bakanı Koca: "(Solunum cihazı) Yerli cihazın seri üretimine başlıyoruz."
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Kaynak: AA