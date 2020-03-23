Sağlık Bakanı Koca: "(Solunum cihazı) Yerli cihazın seri üretimine başlıyoruz."
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fahrettin koca, Politika

Sağlık Bakanı Koca: "(Solunum cihazı) Yerli cihazın seri üretimine başlıyoruz."

Sağlık Bakanı Koca: "(Solunum cihazı) Yerli cihazın seri üretimine başlıyoruz.

23.03.2020 19:36 | Son Güncelleme: 23.03.2020 19:36
Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "(Solunum cihazı) Yerli cihazın seri üretimine başlıyoruz."

Kaynak: AA

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Manşet

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