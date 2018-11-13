Sağlık Bakanı Koca: "(Sma Tip 1) 1 Kasım İtibariyle 271 Hastanın Bin 49 Doz İlacı Temin Edilmiştir"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA Tip 1 ilaçlarıyla ilgili, "1 Kasım 2018 tarihi itibariyle 271 hastanın bin 49 doz ilacı temin edilmiştir" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, 2019 Merkezi Yönetim bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını cevapladı. Bakan Koca, Sağlık İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine değinerek, milletvekillerine 3359 sayılı kanun maddesini hatırlattı. Koca, "Şu an KHK veya bir sebeple ihraç edilip mesleklerini icra etmeyen hekimler var. Devlet hizmeti yükümlülüğü varken, kamu görevinden çıkarılanların ve şu an hekimliğini yapamayanların sayısı 283. Özel hastanede çalışmalarında herhangi bir kısıtlama söz konusu olmayacak" ifadelerini kullandı.

Sağlıkta şiddet konusuna değinen Koca, "Görevi insana hizmet etmek olan sağlıkçılar için hiçbir şekilde duymak istemediğimiz kavramdır. Bu husus sadece bizim sorunumuz değildir. Bunun için sadece Sağlık bakanlığı olarak değil, toplum olarak şiddete karşı bir tutum geliştirmek zorunda olduğumuza inanıyorum. Kapsamlı olarak sağlıkta şiddet eylem planı hazırlamayı planlıyoruz. Hasta ve sağlık personelinin buluştuğu fiziksel ortamların rehabilitasyonu, sağlık personelinde yorgunluk ve bitkinliğe yol açan aşırı iş yükünün azaltılması, doktorların malpraktice ve tazminat tehdidinden kurtarılması, vatandaşlarımızın sağlık okuryazarlığının arttırılması, sağlık hizmeti verme ve almanın kültürel toplumsal barış anlayışıyla geliştirilmesi, hasta-hekim iletişiminin geliştirici eylemlerin hayata geçirilmesi ve cezai yaptırımların uygulanmasıdır" şeklinde konuştu.

"Şehir hastanelerinde hasta garantisi verildiği iddiaları gerçek dışıdır"

Şehir hastaneleriyle ilgili Koca, "Şehir hastanelerinde hasta garantisi verildiği iddiaları gerçek dışıdır. Ne acil hizmetlerde ne poliklinik muayenelerde ne yatan hastada ne de herhangi bir ameliyatta, ameliyat edilen hasta veya ameliyathane doluluk oranı herhangi bir taahhüt, garanti söz konusu değildir. Yatak doluluk oranı ile ilgili garanti söz konusu değildir. Tıbbi laboratuar, görüntüleme gibi miktara bağlı hizmet alımı yapıldığında fizibilitede ön görülen ve güvence altında olan yüzde 70 için MR 65 lira, tomografi için 56 lira. Yüzde 70 garantiniz olmazsa yüzde 40 indirim alamayacaksınız. 2019 yılında Şehir Hastaneleri ödemeleri için 6 milyar 210 milyon TL kaynak ayırdık. 2018 yılında bugüne kadar bir milyar 626 milyon TL ödeme yapıldı" diye konuştu.

"Hiçbir hastamızın hiçbir gerekçeyle ilaçsız kalmasına izin veremeyiz"

SMA ilacının tek bir ilaç olduğunu söyleyen Koca, "Bu ilacın ülkemizde henüz ruhsat başvurusu yoktur ve bu firma özellikle başvuru yapmamaktadır. Hiçbir hastamızın hiçbir gerekçeyle ilaçsız kalmasına izin veremeyiz. Bilim Komisyonu kararınca tedaviden fayda görecek hastalar için SMA Tip-1 tanısına yönelik ilaç getirilerek uygulanmaktadır. 1 Kasım 2018 tarihi itibariyle 271 hastanın bin 49 doz ilacı temin edilmiştir. Bir dozun fiyatı 55 bin eurodur. İlgili ilaç İngiltere ve Hollanda'da yüksek maliyet nedeniyle geri ödemeye dahil edilmemiştir. Ülkemizde hastalar için sağlanan imkan zaman zaman istismar edilmekte, firmalar ülkemizde ilaçlarını ruhsatlandırma gereklerini yerine getirmeden, ticari hale getirme çabası içine girmekteler. Ülkemize yurtdışındaki fiyattan getirmekteler" dedi. - ANKARA