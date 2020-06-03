Sağlık Bakanı Koca: "(Siyasi partilerin kongreleri) 15 Haziran'a kadar vakaların seyrini görmemiz...
Sağlık Bakanı Koca: "(Siyasi partilerin kongreleri) 15 Haziran'a kadar vakaların seyrini görmemiz ve ona göre karar vermemiz, erken dönemde daha çok online kongrelerin özendirilmesi gerektiği şeklinde karar verildi.
03.06.2020 20:47 | Son Güncelleme: 03.06.2020 21:24
Sağlık Bakanı Koca: "(Siyasi partilerin kongreleri) 15 Haziran'a kadar vakaların seyrini görmemiz ve ona göre karar vermemiz, erken dönemde daha çok online kongrelerin özendirilmesi gerektiği şeklinde karar verildi."
Kaynak: AA