Sağlık Bakanı Koca: "(Siyasi partilerin kongreleri) 15 Haziran'a kadar vakaların seyrini görmemiz... Sağlık Bakanı Koca: "(Siyasi partilerin kongreleri) 15 Haziran'a kadar vakaların seyrini görmemiz ve ona göre karar vermemiz, erken dönemde daha çok online kongrelerin özendirilmesi gerektiği şeklinde karar verildi.

Sağlık Bakanı Koca: "(Siyasi partilerin kongreleri) 15 Haziran'a kadar vakaların seyrini görmemiz ve ona göre karar vermemiz, erken dönemde daha çok online kongrelerin özendirilmesi gerektiği şeklinde karar verildi." Kaynak: AA