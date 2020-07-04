Sağlık Bakanı Koca: "Sismik izolatörlerle güçlendirilmiş olan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir...
Sağlık Bakanı Koca: "Sismik izolatörlerle güçlendirilmiş olan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi de deprem anında bile hizmeti kesintiye uğramayacak şekilde inşa edilen hastanelerimizden birisidir.
04.07.2020 15:11 | Son Güncelleme: 04.07.2020 15:27
Sağlık Bakanı Koca: "Sismik izolatörlerle güçlendirilmiş olan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi de deprem anında bile hizmeti kesintiye uğramayacak şekilde inşa edilen hastanelerimizden birisidir."
Kaynak: AA