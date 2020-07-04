Sağlık Bakanı Koca: "Sismik izolatörlerle güçlendirilmiş olan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir...
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Sağlık Bakanı Koca: "Sismik izolatörlerle güçlendirilmiş olan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir...

Sağlık Bakanı Koca: "Sismik izolatörlerle güçlendirilmiş olan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi de deprem anında bile hizmeti kesintiye uğramayacak şekilde inşa edilen hastanelerimizden birisidir.

Sağlık Bakanı Koca:
04.07.2020 15:11 | Son Güncelleme: 04.07.2020 15:27

Sağlık Bakanı Koca: "Sismik izolatörlerle güçlendirilmiş olan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi de deprem anında bile hizmeti kesintiye uğramayacak şekilde inşa edilen hastanelerimizden birisidir."

Kaynak: AA

Manşet

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