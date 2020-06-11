Sağlık Bakanı Koca: "Şimdiye kadarki vakaların yüzde 85'i iyileşti"
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Sağlık Bakanı Koca: "Şimdiye kadarki vakaların yüzde 85'i iyileşti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 17 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 763 olduğunu açıkladı.

11.06.2020 20:42 | Son Güncelleme: 11.06.2020 21:30

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 17 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 763 olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Test sayısında 2,5 milyona ulaştık. Şimdiye kadarki vakaların yüzde 85'i iyileşti" dedi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 17 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 763'e yükseldi. Bugün toplam 49 bin 190 test yapılırken, 987 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 174 bin 023 oldu. Bugünkü bin 21 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 147 bin 860'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 266, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 643 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Test sayısında 2,5 milyona ulaştık. Şimdiye kadarki vakaların yüzde 85'i iyileşti. Yeni iyileşen vaka sayısıyla yeni tanı konan vaka sayısı birbirine yakın. Virüs gücünü hatalı iyimserlikten alıyor. 'Virüsün etkisi azaldı' yanılgısı ile tedbirleri terk etmeyin" dedi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Sağlık Bakanı Koca: 'Şimdiye kadarki vakaların yüzde 85'i iyileşti'

Kaynak: İHA

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