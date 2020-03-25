Sağlık Bakanı Koca: "Sigaranın tahribatının ortaya çıkması bu hastalıkta (koronavirüs) an meselesi...
Sağlık Bakanı Koca: "Sigaranın tahribatının ortaya çıkması bu hastalıkta (koronavirüs) an meselesi olabilir.
25.03.2020 19:26 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:26
Sağlık Bakanı Koca: "Sigaranın tahribatının ortaya çıkması bu hastalıkta (koronavirüs) an meselesi olabilir."
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Kaynak: AA