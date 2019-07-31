Sağlık Bakanı Koca: "SGK ile işbirliği içersin de verilen sağlık hizmetleri bakanlık olarak tespit...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bahreyn Sağlık Bakanı Faeqa Bint Saedd Al Saleh ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Bakan Koca, "Geçmiş çekilmiş çekilen MR kontrolü yapılmadan bir talebin yapılma durumunda SGK medula sistemi bu ödemeyi yapmamış olacak" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bahreyn Sağlık Bakanı Faeqa Bint Saedd Al Saleh ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"Hekim bir talebi yaptığında geçmiş dönemde eğer tomografi çekimi yapılmış ise bu çekilen tomografiyi kontrol etmesini hatırlatan bir uygulama"

MR ve tomografi de sınırlama olmadığını ifade eden Bakan Koca, "Sınırlama olarak tanımlamak doğrul değil. Bütün sağlık hizmetleri sağlıkla ilgili tüm yapılan hizmetleri yeni dönemde dijitalleşme istiyoruz. Bu anlamda önemli bir mesafe kayıt ettik. Bugünün değil yarının teknolojisini düşünmek zorundayız. SGK ile işbirliği içersin de verilen sağlık hizmetleri bakanlık olarak tespit eden bunu finansal yönden tespit eden yeni bir dönem başlıyor. Bundan sonraki dönemde bunu MR ve tomografi de başlatmış olduk. Özellikle biz hem kamu hem özel hem bakanlığı kapsayan bir uygulama olacak. Burada teleradyoloji teletıp sistemi ile e-nabız üzerinden hekimler ve hastalar yapılan işlemlere erişebilecek. Hekim bir talebi yaptığında geçmiş dönemde eğer tomografi çekimi yapılmış ise bu çekilen tomografiyi kontrol etmesini hatırlatan, çekilen MR bakan yeniden bir çekim talep yapmasını önleyen bir düzenleme olacak.Biz bunu pilot bölge olarak Gaziantep'de uyguladık" diye konuştu.

Geçmiş dönemde çekilen emar (MR) kontrolü yapılmadan bir talebin olması durumda SGK'nın sistemi medula bu ödemeyi yapmayacağını belirten Koca, "2 Eylül itibariyle kamu, özel işletmeler, üniversiteler dahil olmak üzere birbirine entegre olduğu dönem tamamlanmış olacak. Şu an yüzde 85 olarak tamamlanmış durumda. 2 Eylül itibarıyla bazı bölgelerde tüm sağlık kuruluşlarında aktif olacak. Geçmiş çekilmiş çekilen MR kontrolü yapılmadan bir talebin yapılma durumunda SGK medula sistemi bu ödemeyi yapmamış olacak. Biz bundan sonraki süreçte bu dijitalleşme temel hedefimiz, vatandaşların hizmetini arttırmak israfı önüne geçer olmak. Laboratuar, tanı, ameliyat gibi ve yerindeliğini karar verir, medula sisteminde daha sonra ödeme yapılacak bir sistem ortaya çıkıyor. Bunu obezite sezeryan ameliyatları da dahil. Belli algoritmalar geliştirecek o zaman hangi durumda nelerin istenebileceği ve hangi durumda müdahalenin yapılabilirliğini uygunluk ve yerindeliğini tespit eden bir dijitalleşme dönemi olacak" şeklinde konuştu

Sosyal medyada gündem olan Aşık Ali Nurşani'nin oğlu Engin Nurşani ye desteklerinin tam olduğunu ifade eden Koca, "Kendilerini tedavi edildiği hastaneyle ilgili bundan sonraki süreçte ek ödeme almadan tedavisinin devamı olacak. Sorun kendilerinin alman vatandaşı olması, ama bizim için önemli olan hastanın tedavisi. Biz ailesiyle sürekli irtibat halindeyiz durumu takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki 3-4 ay içinde geri kalanını almış olacağız."

Sağlık Bakanlığa alımlarla ilgili konuşan Koca, "Biz 29 bin 689 personeli 2019 için alacağımızı ve bunu 2 etaplı yapmaya plandığımız ilk alımı da 12 bin kişi olarak belirledik. 12 bin kişi yaklaşık bin ebe 6 bin 895 kişinin hemşire olmak üzere toplam 12 bin kişinin alımı bugün yayınladı. KPSS alım olacak. Önümüzdeki 3-4 ay içinde geri kalanını almış olacağız" diye konuştu.

"2 gün önce bir kişini de tanısı konuldu"

Batı Nil virüsünde tedbirlerini aldıkları söyleyen Koca, "Batı Nil virüsü sivrisinek ile bulaşan hayvanlardan insana bulaşan bir virüs tipi. Bugüne kadar 4 kişinin tanısını koymuştuk. 2 gün önce bir kişini de tanısı konuldu. Çok kritik bir durum yok. Ölümcül olmayan nadir ölümle sonuçlanan bir hastalık. Bizim halk sağlığı ekipleri rutin bir takım taramalar yapıyor. Sonucunda bir ilaç önerisi yapılıyor. Şu an endişe edilecek bir durum yok" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA