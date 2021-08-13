Sağlık Bakanı Koca, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da 32, Sinop'ta 6 can kaybı olduğunu bildirdi
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Sağlık Bakanı Koca, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da 32, Sinop'ta 6 can kaybı olduğunu bildirdi

Sağlık Bakanı Koca, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da 32, Sinop'ta 6 can kaybı olduğunu bildirdi
Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sel afetinin yaşandığı Kastamonu'da 32, Sinop'ta 6 can kaybı olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sel afetinin yaşandığı Kastamonu'da 32, Sinop'ta 6 can kaybı olduğunu bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sel felaketinin meydana geldiği Kastamonu ve Sinop'taki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Kastamonu'da 32 can kaybı olduğunu bildiren Koca, 228 kişinin selden etkilendiğini, 12 kişinin hastanelerde tedavisine devam edildiğini açıkladı. Koca, 32 ambulans, 24 UMKE timi, 1 set çadır, 1 hastane donanımı ve 1 unimog ile toplam 215 sağlık personelinin görev başında olduğunu bildirdi.

Sinop'ta ise 6 can kaybı olduğunu belirten Koca şunları kaydetti:

"Ayancık Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 56 hastanın 38'i Sinop Atatürk Devlet Hastanesine nakledildi. 18 hasta evlerine nakledildi. 27 ambulans, 16 UMKE, 1 Mobil komuta aracıyla toplam 149 sağlık personeli görev başında."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

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Sağlık Bakanı Koca, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da 32, Sinop'ta 6 can kaybı olduğunu bildirdi - Haberler
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