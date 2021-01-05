Sağlık Bakanı Koca, şehit Fethi Sekin'i andı
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Sağlık Bakanı Koca, şehit Fethi Sekin'i andı

05.01.2021 23:09 | Son Güncelleme: 05.01.2021 23:12
Sağlık Bakanı Koca, şehit Fethi Sekin'i andı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak 2017'de şehit edilen polis memuru Fethi Sekin'i rahmet ve minnetle yad ettiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak 2017'de şehit edilen polis memuru Fethi Sekin'i rahmet ve minnetle yad ettiğini bildirdi.

Bakan Koca, Fethi Sekin'in şehadetinin 4'üncü yılı dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Vatan uğrunda canını feda etmek yüreği vatan için çarpan yüce gönüllere mahsustur. Salgında canını feda eden sağlık çalışanlarımız da terörle mücadelede yitirdiğimiz yiğitler de böyledir. Bizleri korumak için kendi canından vazgeçen Fethi Sekin'i rahmet ve minnetle yad ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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