Sağlık Bakanı Koca: "Şehir Hastanelerini, Her Geçen Gün Özellikle Nitelikli İşlemlerin Yapılabilir...

Sağlık Bakanı Koca: "Şehir Hastanelerini, her geçen gün özellikle nitelikli işlemlerin yapılabilir olduğu hastaneler olarak yani mükemmeliyet merkezlerinin olduğu yapılar olarak planlıyoruz. Bu mükemmeliyet merkezlerinin de yurt dışı benzerleriyle irtibatının olduğu, araştırma, çalışma ve fiziki anlamda da gerektiğinde yurt dışından hekimin de gelebilir olduğu, eğitim parçası olarak, bir yapı oluşturuyoruz."

Kaynak: AA