Sağlık Bakanı Koca: Şehir hastanelerinden vazgeçmeyeceğiz

25.12.2019 11:29 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:29

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir hastanelerine ilişkin, "Bundan sonraki süreçte genel bütçeden yapıyor olsak, finansal model değişikliği olsa bile şehir hastanelerinin yapımından, konseptinden, fonksiyonundan vazgeçmeyeceğiz." dedi.