Haberler » Ekonomi » Sağlık Bakanı Koca: Şehir hastanelerinden vazgeçmeyeceğiz - Ekonomi

Sağlık Bakanı Koca: Şehir hastanelerinden vazgeçmeyeceğiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir hastanelerine ilişkin, "Bundan sonraki süreçte genel bütçeden yapıyor olsak, finansal model değişikliği olsa bile şehir hastanelerinin yapımından, konseptinden, fonksiyonundan vazgeçmeyeceğiz.

25.12.2019 11:29 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:29
Sağlık Bakanı Koca: Şehir hastanelerinden vazgeçmeyeceğiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir hastanelerine ilişkin, "Bundan sonraki süreçte genel bütçeden yapıyor olsak, finansal model değişikliği olsa bile şehir hastanelerinin yapımından, konseptinden, fonksiyonundan vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler